Гендиректор «Салавата»: «Карееву сделали предложение, но переговоры не продвигаются. Нам предлагали обменять права»

Ринат Баширов сообщил, что «Салават» ведет переговоры с .

С 2020 года российский вратарь выступает в чемпионате Финляндии за .

Права на игрока в КХЛ принадлежат «Салавату Юлаеву», за который Кареев играл на протяжении трех лет – с сезона-2017/18 по 2019/20.

«Мы ведем переговоры с Кареевым. Сделали предложение ему, пока не совпали наши интересы. Пока переговоры не продвигаются.

Андрей – достаточно молодой игрок, я бы избрал несколько иной способ возвращения. Он сделал большой шаг, мы посмотрели матчи. Он играет по-другому, не как в КХЛ. Провел большую работу, у него отличный тренер по вратарям.

Переговоры будут продолжены, кто их продолжит, пока неизвестно, нам предлагали обменять права. Но мы пока не договорились.

У нас есть проблема во вратарской линии, у нас есть еще один кандидат. Также есть плеяда молодых, которые получат шансы зайти в состав. Этот год будет возможностью для молодых вратарей системы. Мы в них уверены.

Но понятно, что роль вратаря в команде очень занимательна. Здесь много рисков. С одним из кандидатов мы договорились. Решим нюансы и подпишем контракт», – сказал генеральный директор .