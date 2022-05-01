Антон Слепышев: «ЦСКА заслуживал Кубок Гагарина. Чувствовал, что мы не отдадим его даже при 1-3 в серии»

высказался о победе ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина.

Московская команда обыграла в седьмом матче со счетом 4:1 и выиграла серию 4-3, отыгравшись с 1-3 по ее ходу.

«Было пару плохих игр дома. Честно говоря, не знаю, за счет чего удалось перевернуть серию.

Просто второй год подряд мы в финале и по этому плей-офф я считаю, что мы заслуживали кубок. В этом году я чувствовал, что мы не отдадим его даже при 1-3.

Да и в команде была эта атмосфера – что нужно шаг за шагом идти, не думать, что мы горим в серии, а просто выигрывать каждый матч.

Все за счет командной работы, с каждой игрой лучше и лучше играли как команда», – сказал нападающий ЦСКА.

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