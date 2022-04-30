Даррен Дитц: «Победа ЦСКА в пятом матче вернула нас к жизни, вернула веру. Уверенность Федорова заражала всех в раздевалке»

Даррен Дитц поделился эмоциями после чемпионства ЦСКА.
Московский клуб победил «Металлург» (4:1) в решающем седьмом матче финала Кубка Гагарина.
«Эмоции переполняют. Мы бились ради этого с самого июля.
Я очень горжусь нашей командой, мы достигли этого в таком сценарии, горели 1-3 в финале.
В начале сезона не думал, что стану чемпионом. Это мечта, которая стала реальностью. Просто невероятно!
Сергей Федоров – центр всего, он заставлял нас не терять хладнокровия и придерживаться плана. Его уверенность заражала всех в раздевалке.
Сейчас сложно выбрать ключевой момент финала, но победа в пятом матче вернула нас к жизни, вернула нам веру, что мы можем это сделать», – сказал защитник ЦСКА.
Победа Сергея Федорова в Кубке Гагарина доказывает: в КХЛ просто нулевая конкуренция. Есть деньги – будет кубок