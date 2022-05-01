Президент ЦСКА: «Сечин назначил Федорова. Игорь Иванович, это и ваша заслуга! Мы с вами, спасибо за доверие!»

Президент ЦСКА рассказал, кто назначил Сергея Федорова на пост главного тренера команды.
– Вспомните, как год назад в ЦСКА сенсационно поменяли главного тренера. Ведь Игорь Никитин вывел вас в финал, где армейцы уступили 2-4 «Авангарду». Но это был финал. А вы поставили главным тренером Сергея Федорова, у которого не было опыта вообще.
– Надо добавить – без тренерского опыта.
Но с таким бэкграундом, багажом, хоккейным IQ и образованием! Не боги горшки обжигают. Все вместе мы смогли достичь того, что сегодня дало большой результат.
Огромное спасибо нашему тренерскому штабу и наблюдательному совету.
Потому что Сергея Викторовича назначал Игорь Иванович Сечин. Игорь Иванович, это и ваша заслуга в том числе! Мы с вами! Спасибо за доверие! – заявил Игорь Есмантович.
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