Третьяк о лишении России права на ЧМ-2023: «Обжалуем. Если не разрешат, будем надеяться, что через пару лет нам вернут турнир»

Теги ФХР ИИХФ Владислав Третьяк ЧМ по хоккею ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк выразил надежду, что через пару лет России вернут ЧМ по хоккею.

Ранее ИИХФ лишила Россию права на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

«Мы всегда надеемся на лучшее. Будем обжаловать.

Если нам не разрешат, то будем надеяться, что через пару лет нам вернут чемпионат мира», – заявил президент ФХР.

Слушания по иску ФХР к ИИХФ насчет отстранения сборных России и переноса МЧМ-2023 пройдут 3 мая в онлайн-формате

Третьяк вновь выдвинулся в президенты ФХР: «Сегодня уходить неправильно. Операция уйдет, надо будет налаживать связи. Хочу продолжать работу, которую мне доверил Путин»

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