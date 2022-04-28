Третьяк о 6-й игре ЦСКА и «Металлурга»: «Один из самых интересных матчей плей-офф, получил удовольствие. В 7-м матче все будут бояться ошибиться»

остался доволен шестым матчем в серии между ЦСКА и .

Московская команда выиграла со счетом 2:1 и перевела финальную серию Кубка Гагарина в седьмую игру.

«Один из самых интересных матчей плей-офф. Получил колоссальное удовольствие.

Вратари выручали, моментов была масса, причем не просто моментов, а именно голевых.

Седьмой будет намного тяжелее, и моментов там будет поменьше. Потому что ЦСКА нечего было терять сегодня, а вот в седьмом все будут бояться ошибиться.

ЦСКА смог вытащить за счет характера. Ждем седьмой матч!» – заявил президент .

ЦСКА выдал свой лучший матч в финале. Такой динамике и горящим глазам «Магнитка» противостоять не смогла