Третьяк о 6-й игре ЦСКА и «Металлурга»: «Один из самых интересных матчей плей-офф, получил удовольствие. В 7-м матче все будут бояться ошибиться»

Владислав Третьяк остался доволен шестым матчем в серии между ЦСКА и «Металлургом».
Московская команда выиграла со счетом 2:1 и перевела финальную серию Кубка Гагарина в седьмую игру.
«Один из самых интересных матчей плей-офф. Получил колоссальное удовольствие.
Вратари выручали, моментов была масса, причем не просто моментов, а именно голевых.
Седьмой будет намного тяжелее, и моментов там будет поменьше. Потому что ЦСКА нечего было терять сегодня, а вот в седьмом все будут бояться ошибиться.
ЦСКА смог вытащить за счет характера. Ждем седьмой матч!» – заявил президент ФХР.
ЦСКА выдал свой лучший матч в финале. Такой динамике и горящим глазам «Магнитка» противостоять не смогла