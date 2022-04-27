Владислав Третьяк: «Тарасов мне говорил: «Ну что, полуфабрикат, если выживешь – станешь великим, не выживешь – извини… завтра в шахту»

поделился воспоминаниями о тренировках под руководством .

– Есть мнение, что тренировки, которые были у Тарасова, Тихонова, отобрали здоровье у многих. Вам вроде повезло – ни болячек, ни серьезных травм.

– Может, и повезло. Тарасов требовал по полной программе, но и душу за нас клал, все вопросы игроков решал. Возражений не терпел, ссылаться на усталость, что-то еще было бесполезно.

Помню, говорит мне: «Ну что, полуфабрикат, будем работать, если выживешь – станешь великим, не выживешь – извини... завтра в шахту». Я ему скромно так, вежливо: «Да я еще в школе учусь, в девятом классе, Третьяк моя фамилия». В ответ: «А для меня ты еще – полуфабрикат».

Еще один незабываемый момент: на тренировке, по задумке Тарасова, игроки должны были меня расстреливать шайбами со всех сторон и дистанций. За каждую пропущенную я в своей вратарской амуниции обязан был исполнить кульбит через голову. А вот Тихонов к голкиперам относился более щадяще. Если игроки выполняли, скажем, 30 отжиманий, то наша норма была в два раза меньше.

– Почему?

– Тихонов прекрасно понимал, что вратари филонить не будут. Да и как тут не щадить? Если полевой игрок во время матча на льду находится минут 15-20, то вратарь играет все 60, – сказал экс-вратарь , трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР.