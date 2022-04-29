Виктор Антипин: «Перед «Салаватом» всегда стоят самые высокие задачи. У меня есть огромное желание и силы помочь команде»

Виктор Антипин сообщил, что перед «Салаватом» всегда стоят самые высокие задачи.

Защитник прокомментировал подписание нового контракта с клубом КХЛ.

«Было большое желание остаться в Уфе. Мне здесь понравилось – хорошая команда, организация на высшем уровне, отличные болельщики и атмосфера на играх. И сама Уфа – хороший город.

Главное – это было обоюдное желание. Прошлый сезон вышел несколько скомканным, осталась недосказанность.

У меня есть огромное желание и силы помочь команде достичь хороших результатов в следующем сезоне, потому что перед «Салаватом Юлаевым» всегда стоят самые высокие задачи.

Сейчас восстанавливаюсь, поддерживаю себя в форме, занимаюсь бытовыми делами, которые накопились за год», – сказал защитник «Салавата Юлаева».