4 седьмых матча в плей-офф КХЛ – повторение результата сезона-2013/14

Теги Авангард Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА Локомотив Северсталь СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Седьмой матч в серии плей-офф состоится в 4-й раз по ходу текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

30 апреля в Магнитогорске решающую игру в финале Кубка Гагарина проведут «Металлург» и ЦСКА.

Ранее, в первом раунде плей-офф, до седьмого матча дошла серия в Западной конференции между московским «Динамо» и «Северсталью» (4-3).

Во втором раунде в Восточной конференции седьмую игру провели «Металлург» и «Авангард» (4-3).

В третьем раунде в Западной конференции седьмой матч состоялся в серии СКА и ЦСКА (3-4).

Таким образом, четыре седьмых матча в плей-офф – это повторение результата Кубка Гагарина-2013/14, когда решающие игры были в сериях «Салават Юлаев» – «Торпедо» (4-3), «Динамо»«Локомотив» (3-4), «Донбасс» – «Динамо» Рига (4-3) и «Металлург» – «Лев» (4-3).

Рекорд КХЛ – пять седьмых матчей по ходу плей-офф (такой результат был зафиксирован в сезонах-2010/11 и 2012/13).

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