Марек о Стэмкосе: «Могу представить обмен в «Ванкувер» или «Монреаль», который потерял Лайне»

Джефф Марек: представляю обмен Стивена Стэмкоса в «Ванкувер» или «Монреаль».

Инсайдер Daily Faceoff Джефф Марек заявил на подкасте Sekeres & Price, что «Нэшвилл » может обменять Стивен Стэмкоса .

В этом сезоне 35-летний форвард провел 14 матчей и набрал 2 (1+1) очка при полезности «минус 6». Его контракт со средней годовой зарплатой в 8 млн долларов рассчитан до 30 июня 2028-го.

«Я могу представить обмен в «Ванкувер » или «Монреаль». Особенно учитывая, что у «Канадиенс» выбыл Патрик Лайне », – заявил Марек.

Лайне выбыл на 3-4 месяца из-за травмы мышц кора. Форвард «Монреаля» перенес операцию