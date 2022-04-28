22-летний форвард «Спартака» Дроздов может перейти в «Авангард», «Трактор» или «Салават»

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Три клуба КХЛ проявляют интерес к нападающему «Спартака».

«Авангард», «Салават Юлаев» и «Трактор» заинтересованы в 22-летнем белорусском форварде Иване Дроздове, информирует «Спорт-Экспресс».

Красно-белые готовы обменять игрока до открытия рынка свободных агентов, если получат выгодное предложение.

В нынешнем сезоне Дроздов набрал 18 (12+6) очков в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 14:32.

В плей-офф на счету нападающего 2 (1+1) балла в 5 играх при среднем игровом времени 19:41.

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