22-летний форвард «Спартака» Дроздов может перейти в «Авангард», «Трактор» или «Салават»

Три клуба проявляют интерес к нападающему .

, и заинтересованы в 22-летнем белорусском форварде , информирует «Спорт-Экспресс».

Красно-белые готовы обменять игрока до открытия рынка свободных агентов, если получат выгодное предложение.

В нынешнем сезоне Дроздов набрал 18 (12+6) очков в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 14:32.

В плей-офф на счету нападающего 2 (1+1) балла в 5 играх при среднем игровом времени 19:41.