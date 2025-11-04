«Лос-Анджелес» ищет вингера в топ-6 и может обменять Мура. У форварда 3+1 за 12 матчей в этом сезоне (The Fourth Period)
«Лос-Анджелес» ищет нападающего в топ-6.
По информации The Fourth Period, «Лос-Анджелес» хочет выменять вингера в топ-6 и активно изучает рынок.
Отмечается, что у клуба есть 3,27 млн долларов под потолком зарплат. Для увеличения этой суммы «Кингс» могут рассмотреть вариант обмена Тревора Мура.
30-летний нападающий зарабатывает 4,2 млн долларов в среднем за сезон по контракту до 2028 года. В текущем регулярном чемпионате Мур набрал 4 (3+1) очка за 12 матчей.
В прошлом сезоне на его счету было 44 (20+24) очка в 77 играх с учетом плей-офф.
