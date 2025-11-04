Шесть игроков детской хоккейной команды пострадали в ДТП в Ростовской области. Погибли два человека из другой машины

Шесть игроков детской хоккейной команды пострадали в ДТП.

Вчера произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей и микроавтобуса, перевозившего детскую хоккейную команду.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что шестеро хоккеистов обратились за медицинской помощью.

«Вечером 3 ноября на 191-м километре автодороги «Волгодонск – Ростов-на-Дону» произошла цепочка столкновений транспортных средств. В результате погибли два человека – водитель «Хендэ Солярис» (предполагаемый виновник аварии) и пассажир того же автомобиля.

В медицинское учреждение обратились шесть юных хоккеистов. Им была оперативно оказана необходимая помощь», – сказано в сообщении.