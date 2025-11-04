«Самонов дворовых ошибок не допускает, ЦСКА теперь будет полегче». Давыдов о переходе голкипера из «Салавата»

Виталий Давыдов оценил переход Александра Самонова в ЦСКА.

Трехкратный олимпийский чемпион, бывший защитник «Динамо» Виталий Давыдов прокомментировал переход Александра Самонова в ЦСКА.

«Салават Юлаев » обменял 30-летнего голкипера в армейский клуб на денежную компенсацию.

– Родное «Динамо» в дерби на последних секундах эффектно победило ЦСКА (3:2). По делу?

– В последних матчах бело-голубые мне нравятся. Команда сыграна. Есть уверенность в своих силах – а значит, и в результате.

А вот ЦСКА , наоборот, в переходном состоянии. Новый штаб – и обновленный состав. Нужно ждать. А пока армейцы Москвы держат марку разве что в большинстве.

Ну а победа получилась не столько эффектной, сколько обидной – для ЦСКА. При равном счете пропустить на последних секундах такую шайбу с «углового» – это надо постараться. И североамериканский вратарь Мартин постарался – допустил ошибку в стиле прошлогоднего Миски.

Не удивлен, что после этого подарка ЦСКА срочно выменял в «Салавате» вратаря Самонова. Уфе от очередной потери станет еще тяжелее, а вот ЦСКА теперь будет полегче – Самонов дворовых ошибок не допускает, – заявил Давыдов .

Самонов – болельщикам «Салавата»: «Зеленый однажды, зеленый навсегда. Продолжайте идти вперед и поддерживать команду, спасибо за все»