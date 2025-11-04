  • Спортс
7

Давыдов о Костине: «Очередное усиление «Авангарда». Их североамериканским тренерам создают все условия, но результат пока средний»

Виталий Давыдов считает Клима Костина усилением для «Авангарда».

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал переход Клима Костина в «Авангард».

«Лет семь-восемь назад он начинал у нас в «Динамо», был капитаном молодежной сборной, подавал большие надежды, но не реализовался.

Костин – это очередное усиление «Авангарда». Смотрю, североамериканским тренерам Омска продолжают создавать все условия для работы. Вот только результат для такого состава команды пока средний», – заявил Давыдов.

«Авангард» занимает четвертое место в Восточной конференции FONBET КХЛ, набрав 29 очков за 21 матч.

Давыдов о «Сибири»: «Увольнение Епанчинцева – ошибка. Теряем клуб, они выглядят беспросветно – даже «Салават» идет лучше»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
