Давыдов о Костине: «Очередное усиление «Авангарда». Их североамериканским тренерам создают все условия, но результат пока средний»

Виталий Давыдов считает Клима Костина усилением для «Авангарда».

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал переход Клима Костина в «Авангард ».

«Лет семь-восемь назад он начинал у нас в «Динамо », был капитаном молодежной сборной, подавал большие надежды, но не реализовался.

Костин – это очередное усиление «Авангарда». Смотрю, североамериканским тренерам Омска продолжают создавать все условия для работы. Вот только результат для такого состава команды пока средний», – заявил Давыдов.

«Авангард» занимает четвертое место в Восточной конференции FONBET КХЛ, набрав 29 очков за 21 матч.

