Александр Кожевников: «Федоров лучше многих тренеров в КХЛ. Воробьев – очень хороший тренер, но важно, что он команду набирал, а ЦСКА уже был укомплектован»

Теги Металлург Мг ЦСКА Илья Воробьев Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников считает, что Сергей Федоров лучше многих тренеров КХЛ.

ЦСКА обыграл «Металлург» (2:1) в шестом матче и перевел финальную серию Кубка Гагарина в седьмую игру.

– ЦСКА – молодцы. Я был уверен, что они все в себе сегодня выдавят и покажут хорошую игру.

За спасения можно отметить Кошечкина, но в случае с голами там были такие моменты, где даже Васе было сложно себя превзойти.

– Для Сергея Федорова это дебютный сезон в качестве тренера. О чем говорит тот факт, что он так высоко прыгнул с ЦСКА?

– Заканчивайте ерундой заниматься. Где он прыгнул? Он в команде находился всю жизнь, проводил тренировки, он уже много лет там работает.

Федоров лучше многих тренеров в КХЛ, даже в сравнении с Воробьевым.

Воробьев – очень хороший тренер, но тут важно понимать, что Воробьев команду набирал, а Федоров пришел за месяц до того, как его назначили, а состав ЦСКА был уже укомплектован, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

ЦСКА выдал свой лучший матч в финале. Такой динамике и горящим глазам «Магнитка» противостоять не смогла

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