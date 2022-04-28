Александр Кожевников: «Федоров лучше многих тренеров в КХЛ. Воробьев – очень хороший тренер, но важно, что он команду набирал, а ЦСКА уже был укомплектован»

считает, что Сергей Федоров лучше многих тренеров .

ЦСКА обыграл (2:1) в шестом матче и перевел финальную серию Кубка Гагарина в седьмую игру.

– ЦСКА – молодцы. Я был уверен, что они все в себе сегодня выдавят и покажут хорошую игру.

За спасения можно отметить Кошечкина, но в случае с голами там были такие моменты, где даже Васе было сложно себя превзойти.

– Для Сергея Федорова это дебютный сезон в качестве тренера. О чем говорит тот факт, что он так высоко прыгнул с ЦСКА?

– Заканчивайте ерундой заниматься. Где он прыгнул? Он в команде находился всю жизнь, проводил тренировки, он уже много лет там работает.

Федоров лучше многих тренеров в КХЛ, даже в сравнении с Воробьевым.

Воробьев – очень хороший тренер, но тут важно понимать, что Воробьев команду набирал, а Федоров пришел за месяц до того, как его назначили, а состав ЦСКА был уже укомплектован, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

ЦСКА выдал свой лучший матч в финале. Такой динамике и горящим глазам «Магнитка» противостоять не смогла