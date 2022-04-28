Каменев о Кошечкине: «Многие выдохнули, когда Окулов забил. Шайба уже на ленточке лежит, но не заходит, у ЦСКА каждую игру такие моменты»

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Владислав Каменев ответил на вопросы после победы над «Металлургом».

ЦСКА выиграл со счетом 2:1 шестой матч в финальной серии Кубка Гагарина.

– Какое настроение перед седьмым матчем? Нестеров больше не лютует в раздевалке?

– Он и не лютовал. С каким настроением можно подойти, отыгравшись с 1-3? Тут даже вопросов нет.

У ЦСКА есть должок перед «Магниткой». Я буду настраиваться так же, как и на любую игру. Это будет последняя игра сезона, сил беречь некуда.

– Два матча не могли пробить Кошечкина…

– Думаю, многие выдохнули, когда Окулов забил наконец-то. Должно было повезти нам. Все ходили вокруг да около.

Но даже сегодня шайба уже вроде на ленточке лежит, но не заходит. Каждую игру такие моменты были.

– Вы забросили гол «Магнитке», Василию Кошечкину, при котором начинали. Что это значит для вас?

– Я начинал там, когда мне 17 лет было. Да, Кошечкин уже был там, уже был лидером. Смотрел тогда на него: ничего себе, с такими мастерами играю.

Сейчас у меня другая роль в этой команде. Там я только начинал, а сейчас стараюсь быть на ведущих ролях. Что от меня требуется, то я и сделал.

– Перестроения Федорова сыграли роль. Действительно найден баланс?

– Действительно нужно было что-то поменять, провести встряску. Хорошо, что это помогло нам, – сказал нападающий ЦСКА.

ЦСКА выдал свой лучший матч в финале. Такой динамике и горящим глазам «Магнитка» противостоять не смогла

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