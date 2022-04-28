Сергей Гимаев-младший: «ЦСКА показал, что является стрессоустойчивой командой. В шестом матче ожидаю упорную игру, шансы равны»

Сергей Гимаев-младший прокомментировал победу ЦСКА в матче с (3:2 ОТ, 2-3).

«Изменения в тройках помогли ЦСКА, они встряхнули команду, но все же я не могу сказать, что у москвичей было преимущество в матче. В целом это была равная игра, а вот по количеству опасных моментов «Металлург» даже превзошел армейцев.

Тренерский штаб ЦСКА посмотрел на новые сочетания, вроде той же связки Юртайкина с Соркиным, им придется поломать голову, как составить тройки на следующий матч. Неизвестно, какая будет ситуация с защитниками, вернут ли в состав Киселевича, или, может быть, уберут Дица, который в очередной раз закончил встречу с отрицательным показателем полезности.

Казалось, что «Металлург» сильнее, что они готовы закончить дома серию. Героем для Магнитогорска мог стать , который провел отличный матч и забросил классную шайбу в третьем периоде, Но армейцы показали, что они являются стрессоустойчивой командой. Красно-синие нашли в себе силы вытащить матч, чем разочаровали болельщиков в Магнитогорске, которые надеялись закончить вечер, увидев в руках игроков своей любимой команды.

В шестом матче я ожидаю упорную игру. Шансы равны, сейчас я не могу отдать предпочтение ни одной из команд. Вроде бы ЦСКА играет дома, но пока у команды нет никакого преимущества домашней площадки – оба матча в Москве красно-синие проиграли всухую.

«Магнитка» постарается сыграть организованно. Быть может, произойдет обратная замена Кошелева на Коростелева – на удачу. Вопросов к Кошелеву нет, и он, и Коростелев достойны быть в составе, но все же место в заявке ограничено, иногда тренерам приходится кем-то жертвовать», – считает бывший защитник клубов .

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