Александр Кожевников: «Игроки ЦСКА способны перевести финальную серию в седьмой матч. Команды равны по силам»

считает, что ЦСКА может сравнять счет в серии с (2-3).

«Конечно, хоккеисты ЦСКА способны перевести финальную серию в седьмой матч. Победив вчера, они получили положительные эмоции.

Команды по силам равны, борются, сражаются, вчера ЦСКА повезло чуть больше, посмотрим, как будет дальше.

Желательно, чтобы в серии был седьмой матч», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

ЦСКА возвращается в финальную серию: вырвал победу в овертайме. Не помешали ни Кошечкин, ни автогол