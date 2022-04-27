Хуснутдинов о песнях «Любэ» в раздевалке СКА: «Они помогают нам настраиваться. Это уже часть команды, наши традиции, а не какая-то обязаловка»

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Марат Хуснутдинов подтвердил, что молодые игроки СКА в раздевалке слушают группу «Любэ».

Ранее об этом рассказал Роман Ротенберг, говоря о патриотизме молодежи клуба.

«Ставим ли мы группу «Любэ» в раздевалке? Да, ставим. Это уже часть нашей команды, наши традиции, а не какая-то обязаловка.

Все эти песни с нами, мы к ним привыкли. Помогают нам настраиваться», – сказал нападающий СКА.

Ротенберг о молодежи СКА: «Все ребята имели предложения из Америки, но решили остаться. Они любят родину, в раздевалке слушают «Любэ»

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