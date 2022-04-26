Бурдасов близок к уходу из СКА

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Из СКА уходит один из лучших бомбардиров команды.

Нападающий Антон Бурдасов, скорее всего, покидает питерскую команду, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракт форварда со СКА рассчитан до 30 апреля.

Ранее стало известно, что «Локомотив» может предложить хоккеисту контракт с зарплатой 90 миллионов рублей в год.

В нынешнем сезоне Бурдасов стал вторым бомбардиром СКА в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 42 (23+19) очка в 41 матче.

В плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов в 16 играх. Бурдасов выступает за СКА с 2019 года.

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