Иван Морозов перешел в «Вегас». Он доиграет сезон в клубе АХЛ, где уже есть россияне Дорофеев, Мироманов и Марушев

перешел в клуб НХЛ.

21-летний нападающий подписал контракт на два года с .

Остаток нынешнего сезона россиянин проведет в фарм-клубе рыцарей в – «Хендерсоне». За эту команду уже выступают три российских хоккеиста – защитник Даниил Мироманов, а также нападающие Павел Дорофеев и Максим Марушев.

Текущий сезон Морозов начинал в составе , а позже был обменян в . В общей сложности нападающий провел 22 матча в регулярном чемпионате и набрал 11 (5+6) очков.

«Голден Найтс» выбрали Морозова на драфте НХЛ-2018 во втором раунде под общим 61-м номером.