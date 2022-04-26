Иван Морозов перешел в «Вегас». Он доиграет сезон в клубе АХЛ, где уже есть россияне Дорофеев, Мироманов и Марушев

Иван Морозов перешел в клуб НХЛ.
21-летний нападающий подписал контракт на два года с «Вегасом».
Остаток нынешнего сезона россиянин проведет в фарм-клубе рыцарей в АХЛ – «Хендерсоне». За эту команду уже выступают три российских хоккеиста – защитник Даниил Мироманов, а также нападающие Павел Дорофеев и Максим Марушев.
Текущий сезон Морозов начинал в составе СКА, а позже был обменян в «Сочи». В общей сложности нападающий провел 22 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (5+6) очков.
«Голден Найтс» выбрали Морозова на драфте НХЛ-2018 во втором раунде под общим 61-м номером.