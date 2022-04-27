Боня о встрече россиян из «Тампы» с Байденом: «США громче всех требуют отстранения наших спортсменов от всех соревнований. Или это другое?»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Андрей Василевский Политика Михаил Сергачев Джо Байден Виктория Боня Хоккей

Виктория Боня высказалась о встрече российских хоккеистов «Тампы» с президентом США.

Команда посетила Белый дом в честь победы в Кубке Стэнли в 2020 и 2021 годах. Во встрече с Джо Байденом приняли участие вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающий Никита Кучеров.

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С другой стороны, забавно видеть, как наши хоккеисты встречаются с Байденом, при том что США громче всех требуют отстранения наших спортсменов от всех соревнований. Или #ЭтоДругое?» – цитирует Sport24 телеведущую и модель со ссылкой на ее соцсети.

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