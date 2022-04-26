«Байден не подвел, такую любовь к русским хоккеистам продемонстрировал...» Губерниев о «Тампе» в Белом доме

Дмитрий Губерниев отреагировал на визит «Тампы» к президенту США.
«НХЛ – просто красавцы!!! И Байден не подвел, такую любовь к русским хоккеистам продемонстрировал...» – написал комментатор в своем телеграм-канале.
Команда посетила Белый дом в честь победы в Кубке Стэнли в 2020 и 2021 годах. Во встрече приняли участие российские игроки «Лайтнинг» – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающий Никита Кучеров.
В своей речи Джо Байден обошелся без упоминаний конкретных игроков «Тампы» – за исключением Стивена Стэмкоса.
Президент пошутил над капитаном «молний», сказав, что он постарел за 14 сезонов в НХЛ.
«Тампу» приняли в Белом доме. Наши парни держались в тени, Байден много шутил, Купер восхищался президентом