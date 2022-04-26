«Байден не подвел, такую любовь к русским хоккеистам продемонстрировал...» Губерниев о «Тампе» в Белом доме

Теги Тампа-Бэй НХЛ Дмитрий Губерниев Стивен Стэмкос Никита Кучеров Андрей Василевский Михаил Сергачев Джо Байден Хоккей

Дмитрий Губерниев отреагировал на визит «Тампы» к президенту США. 

«НХЛ – просто красавцы!!! И Байден не подвел, такую любовь к русским хоккеистам продемонстрировал...» – написал комментатор в своем телеграм-канале. 

Команда посетила Белый дом в честь победы в Кубке Стэнли в 2020 и 2021 годах. Во встрече приняли участие российские игроки «Лайтнинг» – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающий Никита Кучеров

В своей речи Джо Байден обошелся без упоминаний конкретных игроков «Тампы» – за исключением Стивена Стэмкоса.

Президент пошутил над капитаном «молний», сказав, что он постарел за 14 сезонов в НХЛ

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