Портрет Овечкина упал на него во время церемонии «Вашингтона» в честь выхода Александра на 3-е место по голам в истории НХЛ

«Вашингтон» отметил выход Александра Овечкина на 3-е место по голам в истории НХЛ.
Церемония состоялась перед матчем с «Айлендерс» (1:4), в котором россиянин не сыграл из-за травмы.
В ее начале случился курьезный эпизод – портрет Овечкина упал на игрока.
В марте капитан «столичных» забросил 767-ю шайбу в карьере и опередил Яромира Ягра (766).
Сейчас на счету Александра Овечкина 780 шайб. Он преследует Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894).
На видеокубе арены «Кэпиталс» был показан специальный видеоролик, а владелец клуба Тед Леонсис вручил Овечкину портрет с его изображением в компании Ягра и других снайперов, которых он обошел в исторической гонке к этому моменту.
«Вашингтон» провел церемонию в честь Овечкина (помните, Ягра обошел?) – но без него «Кэпиталс» влетели в домашнем матче