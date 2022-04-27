Портрет Овечкина упал на него во время церемонии «Вашингтона» в честь выхода Александра на 3-е место по голам в истории НХЛ

«Вашингтон» отметил выход Александра Овечкина на 3-е место по голам в истории .

Церемония состоялась перед матчем с «Айлендерс» (1:4), в котором россиянин не сыграл из-за травмы.

В ее начале случился курьезный эпизод – портрет Овечкина упал на игрока.

В марте капитан «столичных» забросил 767-ю шайбу в карьере и опередил (766).

Сейчас на счету 780 шайб. Он преследует Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894).

На видеокубе арены «Кэпиталс» был показан специальный видеоролик, а владелец клуба вручил Овечкину портрет с его изображением в компании Ягра и других снайперов, которых он обошел в исторической гонке к этому моменту.

«Вашингтон» провел церемонию в честь Овечкина (помните, Ягра обошел?) – но без него «Кэпиталс» влетели в домашнем матче