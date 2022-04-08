Семин об Овечкине: «Если есть игрок, который способен побить рекорд Гретцки, то это Саша. Будет тяжело, но это возможно»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Александр Семин Уэйн Гретцки НХЛ Тед Леонсис рекорды Хоккей

Александр Семин оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» забил 773-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с «Тампой» (4:3). Он занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

– Ты много лет провел рядом с Овечкиным и на льду, и вне его. Сейчас весь хоккейный мир следит, побьет ли он рекорд Уэйна Гретцки по голам. Твой прогноз?

– Важным станет следующий сезон. До Гретцки еще далеко, догнать и обойти его будет реально тяжело, но это возможно.

Если есть такой игрок, который способен побить рекорд Уэйна, то это Саша.

Владелец «Кэпиталс» Тед Леонсис – очень хороший человек. Я уверен, что и он, и партнеры Овечкина сделают все возможное, чтобы ему помочь.

– Вас с Овечкиным можно назвать друзьями?

– Да. Мы на связи, – сказал Семин.

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