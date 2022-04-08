Семин об Овечкине: «Если есть игрок, который способен побить рекорд Гретцки, то это Саша. Будет тяжело, но это возможно»

Александр Семин оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» забил 773-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с «Тампой» (4:3). Он занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
– Ты много лет провел рядом с Овечкиным и на льду, и вне его. Сейчас весь хоккейный мир следит, побьет ли он рекорд Уэйна Гретцки по голам. Твой прогноз?
– Важным станет следующий сезон. До Гретцки еще далеко, догнать и обойти его будет реально тяжело, но это возможно.
Если есть такой игрок, который способен побить рекорд Уэйна, то это Саша.
Владелец «Кэпиталс» Тед Леонсис – очень хороший человек. Я уверен, что и он, и партнеры Овечкина сделают все возможное, чтобы ему помочь.
– Вас с Овечкиным можно назвать друзьями?
– Да. Мы на связи, – сказал Семин.