Семин об Овечкине: «Если есть игрок, который способен побить рекорд Гретцки, то это Саша. Будет тяжело, но это возможно»

оценил шансы побить рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан забил 773-й гол в регулярных чемпионатах в матче с «Тампой» (4:3). Он занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

– Ты много лет провел рядом с Овечкиным и на льду, и вне его. Сейчас весь хоккейный мир следит, побьет ли он рекорд по голам. Твой прогноз?

– Важным станет следующий сезон. До Гретцки еще далеко, догнать и обойти его будет реально тяжело, но это возможно.

Если есть такой игрок, который способен побить рекорд Уэйна, то это Саша.

Владелец «Кэпиталс» Тед Леонсис – очень хороший человек. Я уверен, что и он, и партнеры Овечкина сделают все возможное, чтобы ему помочь.

– Вас с Овечкиным можно назвать друзьями?

– Да. Мы на связи, – сказал Семин.