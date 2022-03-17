Лавиолетт о 3-м месте Овечкина по голам в НХЛ: «Колоссальное достижение, лига существует давно»

отметил эпохальность очередного достижения форварда .

Россиянин забросил 767-ю шайбу в матче с «Айлендерс» (4:3 Б) и обошел (766) в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Выше идут только Горди Хоу (801) и Гретцки (894).

«Это колоссальное достижение. Лига существует уже долгое время. Через нее прошло много игроков. Выйти на третье место за все время и обойти такого великого игрока, как Яромир Ягр, – особенное событие. У меня была возможность поработать с ним [в «Филадельфии»], я знаю, что это был за хоккеист.

Это особенное событие для Ови, для его семьи, для ребят в команде, тем более для тех, кто с ним работает долгое время, для болельщиков, поддерживающих его», – сказал главный тренер «Вашингтона».

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Овечкин – лучший европейский снайпер в истории НХЛ! Обошел Ягра – чех поздравил его, но пригрозил вернуться