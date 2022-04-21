Кожевников об Овечкине: «Не понимаю, почему все говорят про его возраст? Посмотрите на Ягра! Александр по сравнению с ним молодой»

Александр Кожевников поделился мыслями об игре Александра Овечкина.

В матче с «Вегасом» (3:4 ОТ) россиянин достиг отметки 50 шайб за сезон в 9-й раз за карьеру, повторив рекорд НХЛ.

Он занимает третье место среди лучших снайперов в истории лиги (780 голов). Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Секрет Овечкина состоит в его родителях, которые воспитали его как спортсмена, дали такое крепкое здоровье. И, конечно, стоит отметить то, что Александр любит то, чем он занимается. Он любит хоккей, вы посмотрите, как он играет!

Но вообще я не понимаю, почему все говорят про его возраст? Посмотрите на Ягра! Ему 50 лет, а он до сих пор играет в хоккей. Овечкин по сравнению с Ягром еще молодой, учитывая, что у него контракт с «Вашингтоном» до 40 лет», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

🎆Овечкин!!! Есть 50 голов за сезон (9-й раз в карьере!) – догнал Гретцки и Босси, обошел Селянне, вошел в топ-20 бомбардиров