Мэттьюс – первый игрок за 10 лет с 60 голами в сезоне НХЛ

– 1-й игрок за 10 лет с 60 голами в сезоне .

24-летний нападающий сделал дубль в матче регулярного чемпионата с (3:0). Он прервал серию из 5 игр подряд без голов.

На счету игрока стало 60 шайб в 73 матчах. Мэттьюс стал первым игроком за 10 лет, достигшим этой отметки. В сезоне-2011/12 («Тампа») забросил 60 шайб в 82 матчах.

Рекорд XXI века принадлежит («Вашингтон») – 65 шайб в 82 играх.

Американец лидирует в снайперской гонке текущего сезона с отрывом в 5 голов от идущего вторым Леона Драйзайтля («Эдмонтон», 55).