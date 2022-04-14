Троц о том, что Мэттьюс – «следующий Овечкин»: «Ови – величайший снайпер, вероятно, любого поколения. Может быть, Остон – следующий»

порассуждал на тему, является ли «следующим .

«Ови, безусловно, величайший снайпер, причем, вероятно, любого поколения.

Может быть, Остон – следующий. Если он продолжит забивать с такой же скоростью, это не займет у него много времени.

Но, на мой взгляд, Ови – самый безупречный снайпер, которого вы когда-либо видели», – заявил главный тренер «Айлендерс», работавший с Овечкиным в .

В нынешнем сезоне НХЛ нападающий занимает первое место в списке лучших снайперов, забив 58 голов. На счету Овечкина 46 шайб в этом чемпионате.