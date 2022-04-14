Овечкин о Мэттьюсе: «Один из лучших хоккеистов. Надеюсь, он продолжит играть так же»

отреагировал на сравнения с .

– Мне сложно сказать, в чем мы схожи.

Мы оба любим атакующую игру, и он тоже играет с отличными хоккеистами, которые отдают ему шайбу и дают ему пространство.

Конечно, за этим всегда интересно наблюдать. Я рад за него и надеюсь, что он продолжит играть так же.

– Насколько тебя впечатлили достижения Мэттьюса в этом сезоне и в его карьере? Он уже обновил рекорд «Мэйпл Лифс» по голам за сезон, превзойдя достижение Рика Вэйва.

– Я думаю, что это здорово. Очевидно, что он один из лучших игроков.

Каждый раз, когда вы видите, как кто-то забивает 50 или [60] голов, это довольно круто, и я надеюсь, что он продолжит делать то, что делает. На это приятно смотреть, – сказал Овечкин.

В нынешнем сезоне Мэттьюс забил 58 голов в 68 играх и лидирует в гонке лучших снайперов лиги. Овечкин идет на четвертом месте с 46 шайбами в 71 матче.

Уэйн Гретцки: «Овечкин и Мэттьюс во многом похожи. Они оба выдающиеся снайперы»