Сушинский о Мэттьюсе: «Пусть сначала доиграет до возраста Овечкина. Сколько таких было уже? Алкоголик с Ковальчуком играл, начинал неплохо»

Теги Торонто Атланта Вашингтон Максим Сушинский Дэни Хитли Илья Ковальчук Александр Овечкин НХЛ Остон Мэттьюс Чемпионат.com Хоккей

Максим Сушинский считает, что Остона Мэттьюса рано сравнивать с Овечкиным. 

24-летний американец идет на первом месте в гонке лучших снайперов НХЛ. В 66 матчах на счету нападающего «Торонто» 97 (56+41) очков.

«Пусть он сначала доиграет до возраста Овечкина и забивает 40 голов каждый сезон – тогда мы будем смотреть. Сколько таких было уже?

Был алкоголик (вероятно, имеется в виду Дэни Хитли – прим. Sports.ru), который начинал неплохо, играл с Ковальчуком в «Атланте». А начинал ведь хорошо», – сказал экс-форвард сборной России. 

В 2003 году Хитли (869 матчей и 372 шайбы в НХЛ за карьеру) находился за рулем автомобиля, попавшего в катастрофу, в результате которой погиб его одноклубник по «Трэшерс» Дэн Снайдер. 

Во время расследования канадец признался в употреблении алкоголя перед поездкой, но оказалось, что его уровень в крови не превысил допустимую норму. 

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