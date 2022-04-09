Сушинский о Мэттьюсе: «Пусть сначала доиграет до возраста Овечкина. Сколько таких было уже? Алкоголик с Ковальчуком играл, начинал неплохо»

считает, что рано сравнивать с Овечкиным.

24-летний американец идет на первом месте в гонке лучших снайперов . В 66 матчах на счету нападающего 97 (56+41) очков.

«Пусть он сначала доиграет до возраста Овечкина и забивает 40 голов каждый сезон – тогда мы будем смотреть. Сколько таких было уже?

Был алкоголик (вероятно, имеется в виду – прим. Sports.ru), который начинал неплохо, играл с Ковальчуком в «Атланте». А начинал ведь хорошо», – сказал экс-форвард сборной России.

В 2003 году Хитли (869 матчей и 372 шайбы в НХЛ за карьеру) находился за рулем автомобиля, попавшего в катастрофу, в результате которой погиб его одноклубник по «Трэшерс» Дэн Снайдер.

Во время расследования канадец признался в употреблении алкоголя перед поездкой, но оказалось, что его уровень в крови не превысил допустимую норму.

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