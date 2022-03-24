Крикунов о президенте ИИХФ: «Тардиф – слюнтяй. Ему что говорят, то он и делает. Сопля соплей, абсолютно безвольный руководитель»

возмутился действиями президента ИИХФ Люка Тардифа.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея может открыть дисциплинарное дело против Федерации хоккея России.

«Люк Тардиф – слюнтяй. Ему что говорят, то он и делает.

Сейчас от него требуют давить на российский хоккей, вот он и давит. Сопля соплей. Абсолютно безвольный руководитель.

Я так полагаю, в ближайшие год-два нам придется бороться с этими санкциями, хотя чем быстрее завершится спецоперация на Украине, тем быстрее нормализуется ситуация с российским хоккеем», – заявил бывший главный тренер сборной России.

В конце февраля ИИХФ приняла решение до особого уведомления отстранить Россию от международных турниров.

Также у страны отобрали право на проведение молодежного чемпионата мира-2023, который должен был пройти в Новосибирске и Омске.