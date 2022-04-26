Коробкин о поражении «Металлурга»: «Надо реализовывать моменты: где-то руки дрожат, где-то шайба перепрыгивает. Едем в Москву, нужно там побеждать»

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Егор Коробкин высказался о поражении «Металлурга» в пятом матче финала КХЛ.

Магнитогорцы уступили ЦСКА со счетом 2:3 в овертайме. Счет в серии финала Кубка Гагарина – 3-2 в пользу «Металлурга».

– Пока что опустошение. Будем разбираться. Надо реализовывать свои моменты. Но где-то руки дрожат, где-то шайба перепрыгивает.

В овертайме был хороший момент в большинстве. Не забили, и получили гол в контратаке. Что ж, едем в Москву. Надо побеждать там.

– Как вы забили гол?

– Задача была – выиграть борьбу, отобрать шайбу. Я ее выиграл, вышел на пространство и хорошо попал вратарю подмышку.

– Было предчувствие, что ваш гол мог стать золотым в плей-офф?

– Когда забили гол, то ребята начали меня обнимать. Я им отвечал: «Парни, нам еще 10-11 минут играть. Не расслабляемся. Двигаемся дальше!» – сказал нападающий «Металлурга».

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