Пашков о финале Кубка Гагарина: «Наш хоккей жив, мы имеем право им гордиться. Давно не видел такого в КХЛ»

высказал много лестных слов в адрес финала Кубка Гагарина.

проиграл ЦСКА (2:3 ОТ) в пятом матче финальной серии. Счет в серии – 2-3 в пользу магнитогорцев.

«Эта серия соответствует финалу. По напряжению, по мастерству, драматизму.

Достойный матч. Мне очень нравится финал. Я давно не видел такого финала и хоккея в . Здесь есть все: интрига, мастерство, критическая ситуация, нервы.

Есть тренеры с противоположным поведением, интересно на них смотреть. Очень интересно и достойно все идет.

Уже сейчас хорошие впечатления у тех, кто это видит. Финал показывает, что наш хоккей жив. Мы имеем право им гордиться.

Важно цепляться за это, за содержание этого хоккея, которые показывают обе команды. Я не помню у нас такого хоккея», – заявил олимпийский чемпион.

ЦСКА и «Магнитка» выдали великий матч. Хоккей в финале Кубка Гагарина – топ