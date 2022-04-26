Воробьев считает, что у «Металлурга» есть запас прочности: «В овертайме наелись не только мы, но и ЦСКА. Играем не с дворовой командой»

Илья Воробьев рассказал о поражении «Металлурга» в пятом матче финала Кубка Гагарина.
Магнитогорцы уступили ЦСКА со счетом 2:3 в овертайме.
– Плотная игра, мы действовали хорошо.
Но, к сожалению, такое бывает, когда ты проигрываешь матч. Сделали ошибку в овертайме, когда отдали пас назад и пропустили гол. Что ж, готовимся дальше.
– Как на вас повлияли изменения в составе ЦСКА?
– Что мне комментировать состав и игру ЦСКА? Не мне судить, пусть они там сами разбираются.
– Никита Коростелев отсутствовал…
– По тренерскому решению.
– «Металлург» в этом плей-офф еще не играл в овертаймах. Как-то особенно настраивались на этот отрезок.
– А как вы думаете? Так просто вышли, и это… Если бы в другую сторону в овертайме пошло, вообще что-то особенное могло приключиться.
– Это был хоккей «не забиваешь ты – забивают тебе». Ждать ли нам изменений в составе «Металлурга»?
– Посмотрим еще раз эту игру и разберем, что было не так.
– Как планируете восстанавливать команду по психологии?
– Как я помню, счет 3-2 в серии в нашу пользу. Мы же в финале играем, и не с дворовой командой.
– У вас есть запас прочности?
– Да. А в этом овертайме наелись не только мы, но и они.
– Почему не получилось забить в овертайме?
– Может быть, не хватило финального броска. Мы этот момент еще разберем, – сказал главный тренер «Металлурга».
ЦСКА и «Магнитка» выдали великий матч. Хоккей в финале Кубка Гагарина – топ