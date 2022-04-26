Воробьев считает, что у «Металлурга» есть запас прочности: «В овертайме наелись не только мы, но и ЦСКА. Играем не с дворовой командой»

рассказал о поражении «Металлурга» в пятом матче финала Кубка Гагарина.

Магнитогорцы уступили ЦСКА со счетом 2:3 в овертайме.

– Плотная игра, мы действовали хорошо.

Но, к сожалению, такое бывает, когда ты проигрываешь матч. Сделали ошибку в овертайме, когда отдали пас назад и пропустили гол. Что ж, готовимся дальше.

– Как на вас повлияли изменения в составе ЦСКА?

– Что мне комментировать состав и игру ЦСКА? Не мне судить, пусть они там сами разбираются.

– отсутствовал…

– По тренерскому решению.

– «Металлург» в этом плей-офф еще не играл в овертаймах. Как-то особенно настраивались на этот отрезок.

– А как вы думаете? Так просто вышли, и это… Если бы в другую сторону в овертайме пошло, вообще что-то особенное могло приключиться.

– Это был хоккей «не забиваешь ты – забивают тебе». Ждать ли нам изменений в составе ?

– Посмотрим еще раз эту игру и разберем, что было не так.

– Как планируете восстанавливать команду по психологии?

– Как я помню, счет 3-2 в серии в нашу пользу. Мы же в финале играем, и не с дворовой командой.

– У вас есть запас прочности?

– Да. А в этом овертайме наелись не только мы, но и они.

– Почему не получилось забить в овертайме?

– Может быть, не хватило финального броска. Мы этот момент еще разберем, – сказал главный тренер «Металлурга».

ЦСКА и «Магнитка» выдали великий матч. Хоккей в финале Кубка Гагарина – топ