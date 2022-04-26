Сергей Федоров: «У ЦСКА есть определенные моменты, где не можем переиграть Кошечкина. Гол в овертайме – знакомая всем схема»

дал комментарий после победы над в Кубке Гагарина.

ЦСКА одержал победу в овертайме (3:2). Счет в серии стал – 2-3 в пользу магнитогорцев.

– Неплохая игра. Третий период начали неудачно. Как-то не сложилось. Но рад, что сумели сравнять счет.

Тот гол, который забили в овертайме – знакомая всем схема, и «Металлургу» тоже. Это игра ошибок, тут ничего не поделаешь.

Нелегкие у нас были 48 часов. Но смогли вернуть серию в Москву. Трудимся дальше.

У нас есть определенные моменты, где мы не можем переиграть вратаря соперника. О рекорде не знал, но это хороший момент, и я поздравляю.

– Вы перемешали центрфорвардов в составе. Довольны результатом?

– Надеюсь, все игроки от этого стали выгодоприобретателями. А целью было, вы не поверите, немного успокоить ребят. Большего вам не скажу. А все перестановки сработали на 100%.

– Долго думали, стоит ли выпускать на лед травмированного ?

– Сомневались. Период после операции и восстановления был психологически тяжелым. Но нашли возможность и поставили Юртайкина на игру. Знали, что физически он готов. Данил справился с задачей.

– Как ЦСКА допустил ошибку в овертайме, нарушив численный состав? У вас пробежал холодок по спине?

– Холодка не было. Все-таки были разогретыми в трех периодах.

Да, неприятный момент. Четко понимали, кто за кем идет на лед. Совершили ошибку. Но рад за ребят, что выстояли и довели игру до логического конца, – сказал главный тренер ЦСКА.

ЦСКА и «Магнитка» выдали великий матч. Хоккей в финале Кубка Гагарина – топ