ЦСКА выиграл 5-й матч у «Металлурга», отыгравшись с 1:2 на 54-й минуте и выстояв в меньшинстве в овертайме

ЦСКА сократил счет в серии финала Кубка Гагарина с «Металлургом».
Московская команда одержала победу (3:2) в овертайме пятого матча благодаря голу защитника Класа Дальбека.
При этом в третьем периоде ЦСКА уступал 1:2, но отыгрался на 54-й минуте – отличился Максим Соркин.
А по ходу дополнительного времени армейцы выстояли в двухминутном меньшинстве за нарушение численного состава. Спустя полторы минуты после этого забил Дальбек.
Счет в серии стал 3-2 в пользу магнитогорцев. Шестая игра состоится 28 апреля в Москве.