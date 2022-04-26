ЦСКА выиграл 5-й матч у «Металлурга», отыгравшись с 1:2 на 54-й минуте и выстояв в меньшинстве в овертайме

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ЦСКА сократил счет в серии финала Кубка Гагарина с «Металлургом».

Московская команда одержала победу (3:2) в овертайме пятого матча благодаря голу защитника Класа Дальбека.

При этом в третьем периоде ЦСКА уступал 1:2, но отыгрался на 54-й минуте – отличился Максим Соркин.

А по ходу дополнительного времени армейцы выстояли в двухминутном меньшинстве за нарушение численного состава. Спустя полторы минуты после этого забил Дальбек.

Счет в серии стал 3-2 в пользу магнитогорцев. Шестая игра состоится 28 апреля в Москве.

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