Губернатор Русских поздравил Третьяка: «Представляя интересы жителей Ульяновской области в Госдуме, вы продвигаете социально значимые проекты и инициативы по развитию спорта»

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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поздравил Владислава Третьяка с 70-летием.

«Ваше имя навсегда вписано в историю российского и мирового спорта. Вы кумир для многих ребят, которые только начинают свой профессиональный путь, и живая легенда для болельщиков хоккея.

В Ульяновской области уже второй год проводится турнир на Кубок Владислава Третьяка, в котором принимают участие сотни ребят из различных регионов страны. Будем стараться сделать это доброй традицией.

Представляя интересы жителей Ульяновской области в Государственной Думе, вы помогаете продвигать инициативы по развитию спорта в регионе и социально значимые проекты. Благодаря дополнительной поддержке из федерального бюджета обновляются существующие спортивные объекты и строятся новые», – сказал Русских.

Третьяк – глава Федерации хоккея России и депутат Государственной думы от Ульяновской области.

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