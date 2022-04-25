Путин поздравил Третьяка с 70-летием: «Вы и сегодня – кумир огромной армии поклонников хоккея. Отрадно, что заняты законотворческой деятельностью после карьеры»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Владимир Путин Государственная дума КХЛ Политика Хоккей

Владимир Путин поздравил Владислава Третьяка с 70-летием.

«Уважаемый Владислав Александрович! Примите поздравления с 70-летним юбилеем.

Вы и сегодня – признанный кумир огромной армии поклонников хоккея.

Ваши яркие триумфы на крупнейших национальных и международных соревнованиях, тройное олимпийское золото навсегда вписаны в историю отечественного и мирового спорта.

Отрадно, что после завершения столь успешной карьеры вы заняты важной общественной, законотворческой деятельностью, вносите значимый вклад в продвижение востребованных проектов и инициатив.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи», – говорится в сообщении президента России, опубликованном на сайте Кремля.

Третьяк – глава Федерации хоккея России и депутат Государственной думы от партии «Единая Россия».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные