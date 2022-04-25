поздравил с 70-летием.

«Уважаемый Владислав Александрович! Примите поздравления с 70-летним юбилеем.

Вы и сегодня – признанный кумир огромной армии поклонников хоккея.

Ваши яркие триумфы на крупнейших национальных и международных соревнованиях, тройное олимпийское золото навсегда вписаны в историю отечественного и мирового спорта.

Отрадно, что после завершения столь успешной карьеры вы заняты важной общественной, законотворческой деятельностью, вносите значимый вклад в продвижение востребованных проектов и инициатив.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи», – говорится в сообщении президента России, опубликованном на сайте Кремля.

Третьяк – глава Федерации хоккея России и депутат Государственной думы от партии «Единая Россия».