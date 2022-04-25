Ротенберг о Третьяке: «Огромная честь работать бок о бок с человеком, который сделал столько для развития хоккея в России»

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Роман Ротенберг поздравил Владислава Третьяка с 70-летием.

«Сегодня 70-летие празднует Владислав Александрович Третьяк. Трехкратный олимпийский чемпион, лучший игрок XX века, создатель современного стиля игры хоккейных вратарей – нет в мире болельщика, который бы не знал легендарного 20-го номера.

Для нас всех большая удача и огромная честь работать бок о бок с человеком, который сделал столько для развития хоккея в нашей стране. От всей души поздравляю Владислава Александровича с юбилеем, желаю крепкого здоровья, новых успехов, достижений и побед с российским хоккеем!» – написал главный тренер СКА, первый вице-президент ФХР.

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