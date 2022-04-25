Лукашенко поздравил Третьяка с 70-летием: «Белорусы ценят вас как человека, внесшего значительный вклад в укрепление дружбы между нашими народами»

Александр Лукашенко поздравил Владислава Третьяка с 70-летием.

«В вашей биографии – яркая спортивная жизнь, в которой вы со знаменитой сборной СССР завоевали все возможные награды и призы, имеющиеся в хоккее.

Несколько поколений мальчишек, делая первые шаги по льду, хотели играть, как Третьяк.

Белорусы знают и ценят вас как человека, который внес значительный вклад в развитие белорусско-российских спортивных связей и укрепление дружбы между нашими народами», – говорится в сообщении президента Беларуси.

Лукашенко также отметил, что Третьяк неустанно служит любимому делу и родной стране как депутат Государственной думы, глава Федерации хоккея России и настоящий патриот.

Сообщается, что он пожелал ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях.