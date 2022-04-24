Борис Михайлов: «Уверен, что игроки ЦСКА не опустят руки и дадут бой «Металлургу»

уверен, что ЦСКА даст бой «Металлургу».

В четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина клуб из Москвы проиграл со счетом 0:1.

«Очень напряженная игра. Победа – заслуга всей команды, в первую очередь вратаря Кошечкина. Ноль шайб за две игры у ЦСКА? Вопрос к тренерам и нападающим – почему в двух играх они не смогли пробить вратаря Магнитогорска. Все вопросы к ним. Когда нападающие забивают, то команда побеждает. Сложно выиграть матч, не забивая.

Я уверен, что армейцы не опустят руки и дадут бой. Сейчас перед командой ЦСКА стоит задача выиграть матч в Магнитогорске. Потом уже можно рассуждать дальше. Нужно идти от матча к матчу», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Похоже, ЦСКА исчерпал ресурсы для борьбы в финале. «Магнитка» весь матч сидела в своей зоне, но не дала создать и пары моментов

Возможно, главный эпизод финала Кубка Гагарина-2022: игроки «Магнитки» не могли смениться больше 5 минут, но не пропустили!