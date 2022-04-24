Александр Кожевников: «ЦСКА стоит на краю пропасти. Воробьев не дал команде Федорова дышать»

считает, что полностью переигрывает .

«Магнитка» здорово выглядит, у ЦСКА нет той мощи, как раньше. Это очевидно. Физических проблем, в принципе, не видно, а по тактике ставлю Илье Воробьеву пять с плюсом. Моментов у было очень мало, Воробьев не дал команде Федорова дышать.

Кошечкин – молодец, сильнейший вратарь в на сегодняшний день. ЦСКА стоит на краю пропасти, другого варианта больше нет, нужно что-то придумывать. Серегу Федорова очень уважаю, но новых идей не увидел. Трудно что-то менять, когда все выстроено. Пока Воробьев полностью переигрывает оппонента», — сказал двукратный олимпийский чемпион.

Возможно, главный эпизод финала Кубка Гагарина-2022: игроки «Магнитки» не могли смениться больше 5 минут, но не пропустили!

Похоже, ЦСКА исчерпал ресурсы для борьбы в финале. «Магнитка» весь матч сидела в своей зоне, но не дала создать и пары моментов