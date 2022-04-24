Александр Кожевников: «ЦСКА стоит на краю пропасти. Воробьев не дал команде Федорова дышать»

Теги Металлург Мг ЦСКА Илья Воробьев Василий Кошечкин Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников считает, что Илья Воробьев полностью переигрывает Сергея Федорова.

«Магнитка» здорово выглядит, у ЦСКА нет той мощи, как раньше. Это очевидно. Физических проблем, в принципе, не видно, а по тактике ставлю Илье Воробьеву пять с плюсом. Моментов у ЦСКА было очень мало, Воробьев не дал команде Федорова дышать.

Кошечкин – молодец, сильнейший вратарь в КХЛ на сегодняшний день. ЦСКА стоит на краю пропасти, другого варианта больше нет, нужно что-то придумывать. Серегу Федорова очень уважаю, но новых идей не увидел. Трудно что-то менять, когда все выстроено. Пока Воробьев полностью переигрывает оппонента», — сказал двукратный олимпийский чемпион.

Возможно, главный эпизод финала Кубка Гагарина-2022: игроки «Магнитки» не могли смениться больше 5 минут, но не пропустили!

Похоже, ЦСКА исчерпал ресурсы для борьбы в финале. «Магнитка» весь матч сидела в своей зоне, но не дала создать и пары моментов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные