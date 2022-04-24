Сергей Федоров: «Федотов доказал в сезоне и на Олимпиаде, что может играть много»

после поражения от (0:1) высказался о вратарях ЦСКА.

– Можно ли увидеть Рейдеборна, Юртайкина? Какие есть резервы для усиления?

– Рейдеборна можно увидеть. Приходите к нашей раздевалке, он с удовольствием пообщаться.

Если серьезно – Ваня Федотов доказал в сезоне и на олимпийском турнире, что он может играть спокойно, может играть много. Так что вопрос скорее риторический. Юртайкин готовится, он в обойме, выполняет все, чтобы быть готовым выйти, – сказал главный тренер ЦСКА.

Похоже, ЦСКА исчерпал ресурсы для борьбы в финале. «Магнитка» весь матч сидела в своей зоне, но не дала создать и пары моментов