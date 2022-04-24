Третьяк о том, что ЦСКА не выпускал «Металлург» из зоны около 2,5 минут в 3-м периоде: «А толку? Показывали фигурное катание, ни одного броска в створ»

поделился мыслями об игре ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина.

В четвертом матче клуб из Москвы всухую проиграл «Металлургу» (0:1, 1-3).

« – молодец, показывает стабильный хоккей, кроме первой игры, наверное. Его можно поздравить с хорошей игрой.

Но с другой стороны, для ЦСКА в двух играх не забить дома ни одного гола – это, конечно, проблема. И моментов не так уж много было: во втором периоде я у ЦСКА насчитал только один. Разве с одним моментом можно выиграть?

В третьем периоде ЦСКА около 2,5 минут не выпускал соперника из его зоны, не давая смениться? А что толку, показывали фигурное катание и ни одного броска в створ ворот. Там уже третья смена наложилась, у сил не было. Надо было идти на пятак, мять и забивать, а они все показывают, как шайбу держат.

В хоккее все может быть. Я помню, СКА проигрывал ЦСКА 0-3 и выиграл 4-3, хотя сейчас очень сложно такое представить по сегодняшней игре. «Магнитка» выглядела посвежее, помобильней», – сказал президент , член наблюдательного совета ЦСКА.

Похоже, ЦСКА исчерпал ресурсы для борьбы в финале. «Магнитка» весь матч сидела в своей зоне, но не дала создать и пары моментов