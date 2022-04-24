Константин Окулов: «Нет времени на отчаяние. Ситуация тяжелая, но ЦСКА нужно выходить и биться»

высказался после матча против (0:1, 1-3).

«Нечего говорить сейчас. Причина отсутствия голов в том, что мы не забиваем. У них не пересекла шайба ленточку, а у нас пересекла. Прийти надо под ворота, если не можешь технично исполнить.

Команда у «Магнитки» грамотно готова. Правильные вещи делает. Они и шесть забить могут, и один гол. Чтобы решить проблему, надо думать, общаться. Нет времени на отчаяние.

Мне прикольно, что находимся в этой ситуации. Не в плане того, что проигрываем, а что играем в финале. Надо получать удовольствие. Ситуация тяжелая, но нужно выходить и биться. Мы занимаемся любимым делом», – сказал нападающий ЦСКА.

Похоже, ЦСКА исчерпал ресурсы для борьбы в финале. «Магнитка» весь матч сидела в своей зоне, но не дала создать и пары моментов