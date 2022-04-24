Карпов о 5-минутной смене: «Я мог еще поиграть. Готов весь матч не уходить со льда»

подвел итоги матча с ЦСКА (1:0, 2-1).

«Хорошая игра. Может быть, не для болельщиков. Но для такого серьезного уровня это хорошая игра. Моя смена больше 5 минут? Любой хоккеист любит играть чем больше, тем лучше. Готов всю игру не уходить со льда.

Спокойно отношусь к тому, что пишут, что это героическая смена, я мог еще поиграть. Возможно, это был ключевой момент, но соперник за это время, по-моему, только один бросок по воротам нанес», – сказал нападающий .

Возможно, главный эпизод финала Кубка Гагарина-2022: игроки «Магнитки» не могли смениться больше 5 минут, но не пропустили!

Похоже, ЦСКА исчерпал ресурсы для борьбы в финале. «Магнитка» весь матч сидела в своей зоне, но не дала создать и пары моментов