Черкас о том, что Гусев потерял скорость: «Это, наверное, главная причина, почему он не смог закрепиться в НХЛ»

Сергей Черкас высказался о проблемах в игре Никиты Гусева.

– Главная проблема Гусева – потеря с возрастом скорости?

– Естественно, хоккей стал еще быстрее. Не стоит на месте. Если ты перестаешь двигаться, тебя съедают. И это, наверное, главная причина, почему Гусев не смог закрепиться в НХЛ.

– А вторая – характер?

– Нет, тут проблем нет. Никита в принципе с характером. Нельзя сказать, что он не боец. Да, у него скромные габариты, играет на своих сильных сторонах, но не уходит от силовых приемов, когда требуется – идет в борьбу, – сказал экс-вратарь и тренер СКА.

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