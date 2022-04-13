Курдин об удалении Гусева в 3-м матче с ЦСКА: «Там судьи сломали игру. Плотников в том эпизоде ткнул Никиту под колено»

Геннадий Курдин прокомментировал удаление Никиты Гусева в третьем матче серии с ЦСКА (2:6).

Судьи наказали хоккеиста СКА 4-минутным штрафом за игру высоко поднятой клюшкой в третьем периоде. Гусев, падая на лед, попал клюшкой в лицо Сергею Плотникову. После удаления Гусева СКА пропустил три гола за 1:28.

«Вспомните, как в третьем матче, когда ЦСКА назабивал в третьем периоде, за что там Гусеву дали 4 минуты? Все как-то промолчали про это.

А ведь Плотников в том эпизоде ткнул Никиту под колено. Гусев вообще его не видел, и нога у Никиты пошла, и клюшка взлетела вверх. Я считаю, что там судьи сломали игру», – сказал первый тренер Гусева.

Напомним, 12 апреля ЦСКА обыграл команду из Санкт-Петербурга (3:1) и сравнял счет в финале Западной конференции Кубка Гагарина – 3-3.